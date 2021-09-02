Трутнев попросил Путина рассмотреть масштабную реновацию городов Дальнего Востока

Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос масштабной реновации городов Дальнего Востока, сообщает РЕН ТВ.

В ходе совещания по социально-экономическому развитию он отметил, что одним из важнейших факторов, который влияет на желание граждан жить и работать в регионе, является состояние дальневосточных городов.

Ранее Трутнев заявил, что в течение пяти лет, согласно программы модернизации, в ДФО планируют отремонтировать более 1,5 тысяч объектов, сообщает RT.