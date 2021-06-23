Трое человек пострадали при перестрелке в Ингушетии

В ходе перестрелки, произошедшей ранее в среду в селе Кантышево в Ингушетии, трое человек получили ранение, а еще один погиб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.

Погибшим оказался местный житель 1982 года рождения. Трое участников перестрелки госпитализированы с огнестрельными ранениями. В село выехал прокурор республики Андрей Васильченко.

Региональное СУ СК РФ возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", а также части 3 статьи 30 - части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц".

