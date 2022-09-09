Три жилых корпуса введут в 2023 году по программе реновации на западе Москвы

Три жилых корпуса для переселения по программе реновации будут введены в эксплуатацию в 2023 году в районе Солнцево, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, на данном этапе уже завершены возведение конструктива здания и монтаж кровли, осуществляются фасадные и отделочные работы, ведётся благоустройство прилегающей территории.

Жилые корпуса переменной этажности будут соединены общей одноуровневой подземной автостоянкой. Помимо неё будут оборудованы машиноместа на открытой плоскостной стоянке.

Облицовка фасадов зданий будет выполнена из полимербетонной плитки со вставками из крупноразмерных фиброцементных панелей. На них будут установлены декоративные корзины для кондиционеров. Вход в корпуса выполнят в один уровень с поверхностью земли, что позволит родителям с колясками и маломобильным гражданам без посторонней помощи попасть в подъезд. Также территория у входной группы будет оборудована противоскользящей плиткой.

В здании разместятся более тысячи квартир, пять из которых благодаря увеличенной ширине коридоров и дверных проёмов и установленной специальной сантехнике идеально подойдут для маломобильных людей. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью отвечать стандартам реновации. В каждой квартире предусмотрены остекленные лоджии. Для удобства жильцов дома оснастят системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

На первых этажах разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части будут расположены лифтовой холл, колясочные, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Как добавил глава Департамента строительства Москвы, на придомовой территории оборудуют детскую игровую площадку, спортивную площадку и площадки для отдыха взрослых.

