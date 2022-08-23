Три детских сада введено в эксплуатацию в ЮВАО с начала года

Здание детского сада на 300 мест ввели в эксплуатацию в 17 квартале Некрасовки, оно рассчитано на обучение 12 групп детей. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«С начала годы мы уже ввели в эксплуатацию три детских сада в Юго-Восточном административном округе», - сказал он.

По словам Загрутдинова, кроме детского сада в 17 квартале Некрасовки, был введен детский сад на 225 мест в 14 квартале и еще один детский сад, который рассчитан на 200 детей, в районе Южнопортовый.

Так, в групповых ячейках детсада в 17 квартале располагаются современные раздевалки, игровые, спальни и буфетные. Также в здании есть бассейн и залы для музыкальных и физкультурных занятий.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:Детский СадСтроительство
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