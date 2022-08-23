Три детских сада введено в эксплуатацию в ЮВАО с начала года
Здание детского сада на 300 мест ввели в эксплуатацию в 17 квартале Некрасовки, оно рассчитано на обучение 12 групп детей. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«С начала годы мы уже ввели в эксплуатацию три детских сада в Юго-Восточном административном округе», - сказал он.
По словам Загрутдинова, кроме детского сада в 17 квартале Некрасовки, был введен детский сад на 225 мест в 14 квартале и еще один детский сад, который рассчитан на 200 детей, в районе Южнопортовый.
Так, в групповых ячейках детсада в 17 квартале располагаются современные раздевалки, игровые, спальни и буфетные. Также в здании есть бассейн и залы для музыкальных и физкультурных занятий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+33 059 / сут.
Умерли
384 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+22 281 / сут.
- Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину
- Медведев: Страны-соседи не могут дать Украине гарантий безопасности
- VK передаст «Яндексу» сервис Delivery Club в обмен на «Дзен» и «Новости»
- В Совфеде назвали «примером двуличия» реакцию Госдепа на убийство Дарьи Дугиной
- Российский посол призвал Японию прекратить «демонтаж» двусторонних отношений
- Запорожская ВГА заявила о готовности предоставить доказательства обстрелов ЗАЭС Украиной
- Умер 38-летний глава Чебоксар Олег Кортунов
- В Свердловской области ликвидировали крупную нарколабораторию
- Володин: Зеленскому есть чего бояться
- В Минобороны ФРГ заявили об отсутствии возможности для новых поставок оружия Киеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru