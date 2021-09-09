Треть детских поликлиник Москвы до конца года полностью перейдут на электронные медкарты

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что уже четыре столичных детских поликлиники работают с медкартами пациентов исключительно в цифровом виде, сообщает пресс-служба московского правительства.

По её словам, до конца года в Москве планируется перевести треть детских поликлиник на электронные медкарты, что позволит «отменить огромное количество никому не нужных справок, документов, журналов».

«Мы не только ведём медицинские карты онлайн, но и полтора года оцифровываем детские медкарты. И в конце этого года на два миллиона маленьких москвичей у нас будут собраны все данные с рождения», - подчеркнула заммэра.

Благодаря переходу на онлайн-медкарты каждый пациент сможет создать единую цифровую среду, где будет собрана вся информация о его здоровье, что обеспечит преемственность всех этапов амбулаторного и стационарного лечения. Также это облегчит обмен информацией по анамнезу пациента между врачами разных специализаций и медучреждений, а достоверная информация о выводах других специалистов поможет при постановке диагноза и назначении лечения.

Доступ к электронной медкарте можно оформляется на портале mos.ru, для чего пользователю старше 15 лет или родителям понадобится полис ОМС, прикрепленный к столичной детской поликлинике. По желанию онлайн-медкарту могут вести и на бумажном носителе.

