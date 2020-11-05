Транспортная развязка в Трёхгорке откроется к концу 2020 года

Транспортную развязку в одинцовской Трёхгорке откроют в декабре. Её строительство ведётся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отмечается, что сейчас ведётся строительство путепровода через платную автодорогу «Северный обход Одинцово». Кроме того, продолжаются работы по сооружению основного хода и съездов автодороги со стороны Рублевского проезда и поселка Трёхгорка. Также строятся пункты взимания платы, сообщает «Радио 1».

Протяжённость новой дороги составит более 4 километров. Её пропускная способность в будущем составит около 10 тысяч автомобилей в сутки.

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А ранее стало известно, что Путилковское шоссе в Московской области отремонтируют к концу года. Как рассказал глава региона Андрей Воробьев, сейчас работы по реконструкции завершены на 70%.

Он пояснил, что в новом микрорайоне Путилково будут жить около 100 тысяч человек, для них дорогу нужно расширить и сделать её четырёхполосной, с уже традиционным благоустройством прилегающих территорий и созданием пешеходных и велодорожек

