Температурный рекорд в Москве побит второй день подряд
Новый рекорд температуры для 3 июля установлен в российской столице за время инструментальных наблюдений. Преодолено значение, которое держалось для этого дня с 1917 года.
Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, столбик термометра сегодня поднялся до +32,5 °C. Это на 0,3 °C выше прошлого рекорда 107-летней давности.
Температура в Москве бьёт рекорды вторые сутки подряд. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее пало значение, которое держалось для 2 июля с 1890 года. Температура превысила 32 градуса Цельсия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru