Температурный рекорд в Москве побит второй день подряд

Новый рекорд температуры для 3 июля установлен в российской столице за время инструментальных наблюдений. Преодолено значение, которое держалось для этого дня с 1917 года.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, столбик термометра сегодня поднялся до +32,5 °C. Это на 0,3 °C выше прошлого рекорда 107-летней давности.

Температура в Москве бьёт рекорды вторые сутки подряд. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее пало значение, которое держалось для 2 июля с 1890 года. Температура превысила 32 градуса Цельсия.

