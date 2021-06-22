Температурный рекорд побит в Москве

Гидромедцентр зафиксировал в Москве самую высокую температуру более чем за 100 лет, сообщает РИА Новости.

Во вторник 22 июня температура воздуха в столице поднялась до 32,4 градуса. По словам научного руководителя службы Романа Вильфанда, предыдущий рекорд - 31,8 градуса, был зафиксирован летом 1917 года.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова посоветовала в жару выбирать окрошку на кефире, сообщает RT. По её словам, в качестве холодного супа в жаркую погоду также следует остановить свой выбор на гаспачо.

