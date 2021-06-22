Температурный рекорд побит в Москве
Гидромедцентр зафиксировал в Москве самую высокую температуру более чем за 100 лет, сообщает РИА Новости.
Во вторник 22 июня температура воздуха в столице поднялась до 32,4 градуса. По словам научного руководителя службы Романа Вильфанда, предыдущий рекорд - 31,8 градуса, был зафиксирован летом 1917 года.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова посоветовала в жару выбирать окрошку на кефире, сообщает RT. По её словам, в качестве холодного супа в жаркую погоду также следует остановить свой выбор на гаспачо.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+16 715 / сут.
Умерли
130 тыс.+546 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+11 117 / сут.
- Число забывших о пенсиях россиян приблизилось к 2-м миллионам
- Температурный рекорд побит в Москве
- Песков заявил о неизбежности дискриминации непривитых от коронавируса
- Песков рассказал, что прямая линия с Путиным пройдёт без аудитории в студии
- СМИ сообщили о минировании здания Мосгордумы противниками вакцинации
- Власти Крыма обязали привиться от COVID-19 всех работников сферы услуг
- В Белоруссии прокурор запросил для Бабарико 15 лет тюрьмы
- В Подмосковье вновь побит рекорд заболеваемости COVID-19
- Министр спорта РФ назвал «неутешительным» выступление сборной России на Евро-2020
- Матвиенко: Футбол в России надо менять
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru