Температура в Москве-реке поднялась до значений Черного моря у Сочи
Температура воды в Москве-реке стала почти соответствовать показателям Чёрного моря в районе Сочи и составляет сейчас 24-25 °C. Такие данные сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Как пояснил специалист «Интерфаксу», обусловлено это очень тёплыми ночами, которые не дают остыть воде. При этом, температура воды в Анапе сейчас составляет всего 18 °C, в Геленджике и Туапсе - 22 °C. Теплее всего море в Сочи - 25 °C.
Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшую пятницу, 5 июля в столице ожидаются гроза, град и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. При этом температура воздуха понизится примерно на 10 градусов. Однако, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», уже в понедельник вновь вернётся 30-градусная жара.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru