Температура в Москве-реке поднялась до значений Черного моря у Сочи

Температура воды в Москве-реке стала почти соответствовать показателям Чёрного моря в районе Сочи и составляет сейчас 24-25 °C. Такие данные сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как пояснил специалист «Интерфаксу», обусловлено это очень тёплыми ночами, которые не дают остыть воде. При этом, температура воды в Анапе сейчас составляет всего 18 °C, в Геленджике и Туапсе - 22 °C. Теплее всего море в Сочи - 25 °C.

Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшую пятницу, 5 июля в столице ожидаются гроза, град и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. При этом температура воздуха понизится примерно на 10 градусов. Однако, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», уже в понедельник вновь вернётся 30-градусная жара.

