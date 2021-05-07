Танк Т-26 загорелся во время репетиции парада Победы в Уфе

Танк Т-26 загорелся во время репетиции парада ко Дню Победы в Уфе, водитель успел потушить огонь самостоятельно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой в ГУ МЧС России по республике Башкортостан.

В соцсетях уже разместили фото и видео горевшего танка во время репетиции парада. На кадрах видно, что машина начала дымиться во время движения. Затем в танке начался открытый огонь, что также попало на фотографии.

В региональном отделении МЧС отметили, что инцидент произошел с советским танком Т-26. По словам сотрудников ведомства, на корпус машины пролилось топливо, которое и стало причиной пожара. Еще до прибытия подразделений МЧС сам водитель потушил танк.

Спасатели смыли топливо с корпуса техники, чтобы огонь не смог распространиться. В пятницу седьмого мая в Уфе прошла генеральная репетиция парада перед администрацией города.

