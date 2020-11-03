Священников привлекли к работе с заключёнными в подмосковной УФСИН
В подмосковных учреждениях системы исполнения наказаний для борьбы с запрещённой в России идеологией АУЕ привлекают психологов и священников.
Как рассказал «Радио1» начальник подмосковного УФСИН Александр Ветров, применяются такие формы работы, как лекции, привлечение специалистов-психологов, священников традиционных религий.
Движение «АУЕ» запретили 17 августа. Верховный суд России удовлетворил исковое заявление генпрокурор Игоря Краснова, признал организацию экстремистской и запретил ее действие на территории РФ.
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