Священников привлекли к работе с заключёнными в подмосковной УФСИН

В подмосковных учреждениях системы исполнения наказаний для борьбы с запрещённой в России идеологией АУЕ привлекают психологов и священников.

Как рассказал «Радио1» начальник подмосковного УФСИН Александр Ветров, применяются такие формы работы, как лекции, привлечение специалистов-психологов, священников традиционных религий.

Движение «АУЕ» запретили 17 августа. Верховный суд России удовлетворил исковое заявление генпрокурор Игоря Краснова, признал организацию экстремистской и запретил ее действие на территории РФ.

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