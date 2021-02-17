Суд признал экс-губернатора Хабаровского края Ишаева виновным в растрате

Обвинение просит для бывшего главы региона 7 лет колонии.

По этому делу также проходит генеральный директор представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Для него прокурор запросил четыре года колонии.

Басманный суд Москвы ранее арестовал более 9 миллионов рублей, которые принадлежали Виктору Ишаеву, сообщает телеканал «360». Арест также наложен на 13 тысяч долларов, 500 евро, 759 китайских юаней и двух тысяч японских иен.

