Суд признал экс-губернатора Хабаровского края Ишаева виновным в растрате

Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента «Роснефти» Виктора Ишаева виновным в растрате 7,5 миллиона рублей.

Экс-губернатор обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), сообщает РИА Новости.

Обвинение экс-губернатору Ишаеву заменили на менее тяжкую статью

Обвинение просит для бывшего главы региона 7 лет колонии.

По этому делу также проходит генеральный директор представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Для него прокурор запросил четыре года колонии.

Басманный суд Москвы ранее арестовал более 9 миллионов рублей, которые принадлежали Виктору Ишаеву, сообщает телеканал «360». Арест также наложен на 13 тысяч долларов, 500 евро, 759 китайских юаней и двух тысяч японских иен.

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Фото: sledcom.ru
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