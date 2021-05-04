Суд поддержал запрет на разведку и добычу ископаемых на шихане Куштау
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Башкирии от 26 января 2021 года, согласно которому АО «Сырьевая компания» (50% владеет АО «Башкирская содовая компания», БСК) запрещены разведка и добыча полезных ископаемых на территории памятника природы - шихана Куштау, сообщает «Интерфакс».
С иском в суд в сентябре 2020 года обратилась башкирская автономная некоммерческая организация по защите и охране природы «Наследие». От «Сырьевой компании» потребовали прекратить разведку и добычу полезных ископаемых на территории шихана.
После того, как БСК летом получила от властей подготовку к освоению шихана Куштау, местные житили вышли на протесты - они не пускали на шихан технику и разбили палаточный лагерь, сообщает RT. В итоге компания была деприватизирована, а территории присвоили статус особо охраняемой.
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