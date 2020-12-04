Суд освободил экс-полицейского по делу о гибели 11 человек на Волге
Суд в Волгограде отказался арестовывать экс-начальника линейного отделения полиции на транспорте по делу о гибели 11 человек при крушении катамарана на Волге в 2018 году. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
Подозреваемый освобожден сразу в зале суда. Следствия считает, что бывший сотрудник МВД злоупотребил должностными полномочиями. Причём на его освобождении настаивала не только защита, но и прокурор.
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета ранее проинформировало о задержании бывшего главы речной полиции порта Волгограда.
Известно, что он дружил с собственником катамарана Дмитрием Хахалевым, знал, что судно не зарегистрировано, а у владельца отсутствуют права и навыки управления судном, однако не предпринял ничего для предотвращения трагедии.
Вечером 11 июня 2018 года на Волге баржа столкнулась с прогулочным катамараном, который перевозил 16 человек при разрешенной вместимости 12 пассажиров. Авария унесла жизни 11 человек, еще пятеро пострадали.
Владелец катамарана был пьян. Он также погиб, однако в июне этого года суд признал его виновным в ЧП и прекратил в отношении него уголовное дело в связи со смертью.
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