Строительство второй очереди офисного парка Comcity завершат в 2021 году
Мэр российской столицы Сергей Собянин ознакомился сегодня с ходом строительства офисного парка Comcity в поселении Московский вблизи деревни Румянцево. Градоначальник привёл данную площадку в качестве примера правильного вложения инвестиций.
По словам Собянина, здесь строится настоящий город в городе – современные офисные помещения, гостиницы, объекты социального и культурного быта, жильё. По оценке мэра, это уникальный комплекс для Новой Москвы.
В рамках проекта будет построено около 290 тысяч квадратных метров офисных помещений класса «А», торговых галерей и гостиницы. Первая очередь - фаза «Альфа» уже введена в строй 6 лет назад. Окончание второй очереди - фаза «Браво» - запланировано на 2021 год.
В целом в развитие ТиНАО уже вложено 2 триллиона рублей, из низ 2/3 – частные средства. На территории проживают 500 тысяч человек, создано 260 тысяч новых рабочих мест.
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