Строительство учебного корпуса началось в московском районе Преображенское
Строители приступили к возведению первого этажа учебного корпуса, который расположится в районе Преображенское, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Учебный корпус рассчитан на 400 мест, а его общая площадь составит около 10 тысяч квадратных метров», - отметил Загрутдинов.
В четырехэтажном здании кроме учебных классов появятся библиотечный центр, робо-класс, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс, IT-полигон. Также в новом учебном корпусе предусмотрены столовая, актовый и спортивный залы, медкабинеты.
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