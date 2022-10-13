Строительство участка МСД завершается в столичной Некрасовке

Строительные работы завершаются на северном участке московского скоростного диаметра (МСД) в районе Некрасовка. Участок проходит от улицы Покровская до Зенинского шоссе. Объект готов на 90%. Строители приступили к благоустройству территории, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, проект реализуется в рамках основного участка МСД от улицы Лухмановская до Зенинского шоссе. Помимо 13 километров дорог, в эксплуатацию будет сдано три путепровода и три подземных пешеходных перехода.

«Этот участок обеспечит комфортной и современной транспортной сетью быстроразвивающиеся районы: Некрасовка, Косино-Ухтомский и Выхино-Жулебино, а также прилегающие крупные городские округа Московской области – Люберцы и Балашиха, где в целом проживает более миллиона человек», – отметил Загрутдинов.

По проекту, бессветофорная трасса в составе Северо-Восточной хорды перераспределит транспортные потоки юго-восточной части столицы за пределами МКАД. Сейчас их транзит проходит через Зенинское и Косинское шоссе, Октябрьский и Комсомольский проспекты, улицы 8-го Марта, Вертолётчиков и Покровская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей и выполнить благоустройство территории. В районе северного участка МСД в Некрасовке будет обустроено почти 25 га газона, высажены около 800 деревьев и примерно 8 тысяч кустарников.

