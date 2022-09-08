Строительство тоннеля на южном участке МСД завершено наполовину

Строительство тоннеля под МКАД на южном участке московского скоростного диаметра продолжается. Работы, по словам руководителя Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, выполнены более чем наполовину.

«Строители сейчас разрабатывают грунт продольной штольни тоннеля. Работы выполняются без остановки движения на МКАД», - отметил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Тоннель пройдет от МКАД до автодороги «Солнцево- Бутово-Варшавское шоссе» в рамках южного участка Московского скоростного диаметра. Всего построят 11 километров дорог, в том числе 4 эстакады, 2 тоннеля, 1 мост, 2 надземных пешеходных перехода в жилых кварталах Южная Битца и ТЭЦ-26, 2 подземных пешеходных перехода в районе поселка Битца и рядом с жилым комплексом.

На этом же участке построят еще один тоннель под Симферопольским шоссе. С его появлением улучшится дорожная обстановка, сообщает Департамент строительства Москвы.

Напомним, южный участок МСД (Юго-Восточная хорда) пройдет от Варшавского шоссе до шоссе Энтузиастов, соединив между собой четыре округа столицы: Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный и 22 района города.

