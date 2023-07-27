Строительство спорткомплекса в Алексеевском районе начнется в этом году

На северо-востоке Москвы в Алексеевском районе на улице Павла Корчагина начнется строительство современного спорткомплекса. Московская государственная экспертиза на строительства ФОКа выдала положительное заключение, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание общей площадью 6200 квадратных метров будет состоять из двух этажей. Внутри него разместят взрослый и детский бассейны, зал сухого плавания и так далее. Парковка около здания будет рассчитана на 27 машиномест.

Комплекс также будет доступен для маломобильных граждан, он спроектирован в современном стиле, и будет облицован темными металлическими панелями с рельефом и плиткой из керамогранита.

Загрутдинов напомнил слова мэра Москвы Сергея Собянина о важности строительства спортивных сооружений, которые являются одним из приоритетных направлений городской политики, ведь речь идет о здоровье граждан и формировании культа здорового образа жизни.

