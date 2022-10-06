Строительство школы в Ватутинках завершено наполовину
Строители завершили монолитные работы в будущей школе в деревне Ватутинки. Готовность объекта превышает 55 процентов, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Завершены монолитные работы в строящемся здании школы на 1200 мест в деревне Ватутинки Десёновского поселения. Начался монтаж оборудования теплового пункта», – сказал Загрутдинов.
Школа будет поделена на центральный пятиэтажный блок, длинный корпус переменной этажности и короткий четырехэтажный корпус. Центральный корпус будет поделен на начальную, среднюю и старшую школы. Здесь же будут расположены гардеробы, столовая на 600 мест, пост охраны. Ученики начальной школы будут заниматься на первом этаже. У них также будут отдельные выходы на школьный двор.
В одном из корпусов будущей школы появится IT-полигон. Помещение можно будет делить на зоны программирования, разработки и испытания устройств, моделирования, обработки материалов.
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