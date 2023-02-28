Строительство на путепроводе через реку Сходня завершится в 2026 году

Строители закончили проектирование будущих конструкций через реку Сходня и близлежащих улиц. Подрядчик для выполнения работ будет определен по результатам конкурса до конца 2023 года. Они будут осуществляться совместно с ОАО «РЖД». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, всего построят 2,3 км дорог и тоннель под путями Октябрьской железной дороги, который возведет ОАО «РЖД». Строительство улично-дорожной сети и тоннеля может вестись параллельно, отметил Бочкарёв. Согласно Адресной инвестиционной программе, окончание работ планируется в 2026 году.

Заммэра столицы добавил, что в текущем году после того, как будет выбрана подрядная организация, строители приступят к обустройству близлежащей улично-дорожной сети, а именно Проектируемого проезда №684, улиц Конструктора Лукина, Александровка, Михайловка и Алабушевская.

Глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что подрядчик сначала выполнит подготовку территории и приступит к строительству улично-дорожной сети с дальнейшей стыковкой с тоннелем, после чего будут произведены вынос и перекладка инженерных коммуникаций.

Он подчеркнул, что новый объект позволит улучшить транспортную доступность районов Крюково и Силино ЗелАО и подмосковного города Солнечногорска.

Загрутдинов напомнил, что проект «Строительство путепровода через Октябрьское направление Московской железной дороги и мостовых сооружений через р. Сходня с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью» реализуется по поручению мэра столицы Сергея Собянина в рамках Адресной инвестиционной программы.

