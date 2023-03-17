Строительство моста через реку Пехорка завершится до конца года
Благодаря строящемуся мосту через реку Пехорка станет проще добираться до районов Косино-Ухтомский и Некрасовка, снизится нагрузка с радиальных направлений, а также с Новосовихинского шоссе и Лермонтовского проспекта, сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что под возводимым мостом расположен еще один мост Зенинского шоссе, движение по которому не перекрывается в ходе работ.
«Мы приложим все усилия, чтобы проект был завершен раньше намеченных сроков», - сказал Загрутдинов.
Он также рассказал, что мост возводится при помощи укрупнительной сборки металлоконструкций без надвижки, после чего будет замкнута монолитная плита проезжей части на каждом направлении.
В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Алексей Бочкарев сообщил, что строительства моста планируется завершить до конца года.
Длина моста составит 360 метров. На сегодняшний день объект готов почти 40%, отметил заммэра.
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