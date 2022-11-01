Строительство электробусного парка в столичном районе Митино подходит к концу
Строительство электробусного парка завершается в районе Митино, строительно-монтажные работы по объекту закончены на 90%. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Отмечается, что парк с функциями хранения, эксплуатации и технического обслуживания рассчитан на 210 электробусов. В нем будут работать почти 600 сотрудников. При этом на территории парка площадью почти 23 тысячи «квадратов» будут функционировать 37 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. А всего парк будет обслуживать 29 маршрутов.
Так, летом в Москве был открыт крупнейший в Европе электробусный парк «Красная Пахра», который предназначен для хранения, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта до 300 электробусов большого класса.
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