Строители начали активное возведение эстакады через Северо-Западную хорду в Мневниках
Возведение ряда дорожных объектов на территории Мневниковской поймы находится в активной стадии. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, здесь будет построено свыше 11 км дорог. Один из этапов формирования дорожной сети предусматривает строительство эстакады через Северо-Западную хорду и съездов на Проектируемый проезд 1165 и улицу Нижние Мнёвники. Сейчас ведутся монтаж бетонных опор и сборка металлоконструкций будущего объекта, а также выполняются земляные работы.
Вице-мэр добавил, что протяженность эстакады составит 155 метров, а всего на этом этапе планируется построить около двух километров дорог.
Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что в рамах проекта возведения эстакады через Северо-Западную хорду также начато строительство надземного пешеходного перехода через улицу Нижние Мнёвники и подземного пешеходного перехода на пересечении Проектируемых проездов 1165 и 1166. По словам Кравцова, надземный переход, состоящий из двух пролетных строений протяженностью 33 и 42 метра с промежуточной опорой, будет напоминать стеклянную трубу, а поперечные кольца светопрозрачной части и часть фасадов выкрасят в ярко-красный цвет. В создание проекта эстакады и переходов вовлечены специалисты проектного института холдинга «Мосинжпроект».
Отмечается, что реализация проекта позволит наладить удобную связь между набережной Москвы-реки и территорией близ станции Большой кольцевой линии «Мневники»
В свою очередь заместитель гендиректора по реализации крупных градостроительных проектов АО «Мосинжпроект» Андрей Антипов отметил, что активно строится и автомобильный мост через Москву-реку в сторону улицы Мясищева протяженностью 232 метра. Ведется монтаж и бетонирование опор моста со стороны района Фили, в то же время возведение опор со стороны поймы уже завершено. Кроме того, в стадии проектирования находятся автомобильный мост в сторону Новозаводской улицы и два пешеходных моста, соединяющих пойму с районом Крылатское и парком «Фили».
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