Старый новый год принесёт в Москву потепление

Столичный регион на Старый Новый год ожидает мягкая погода, обещает научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Температура в ночь с 13 на 14 января прогнозируется в промежутке от 2 до 5 градусов ниже нуля. Также возможен небольшой снег, сообщил ТАСС доктор технических наук.

Согласно прогнозам синоптиков, морозы в Москве и области начнут ослабевать уже со вторника, 10 января. Предстоящей ночью ещё до – 18 °C, днём во вторник не холоднее – 11 °C.

В дальнейшем температура будет постепенно повышаться. К субботе ночью и днём от – 5 до -3 °C.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ночь на 6 января столичная метеостанция на ВДНХ к семи часам утра зафиксировала -22,6 градуса мороза. Это оказалась самая холодная ночь с начала зимы. По области было еще холоднее.

