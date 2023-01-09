Старый новый год принесёт в Москву потепление
Столичный регион на Старый Новый год ожидает мягкая погода, обещает научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Температура в ночь с 13 на 14 января прогнозируется в промежутке от 2 до 5 градусов ниже нуля. Также возможен небольшой снег, сообщил ТАСС доктор технических наук.
Согласно прогнозам синоптиков, морозы в Москве и области начнут ослабевать уже со вторника, 10 января. Предстоящей ночью ещё до – 18 °C, днём во вторник не холоднее – 11 °C.
В дальнейшем температура будет постепенно повышаться. К субботе ночью и днём от – 5 до -3 °C.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ночь на 6 января столичная метеостанция на ВДНХ к семи часам утра зафиксировала -22,6 градуса мороза. Это оказалась самая холодная ночь с начала зимы. По области было еще холоднее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru