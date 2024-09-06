Старовойт заявил о возобновлении судоходства на Беломорканале с 10 сентября
Строительная перемычка на плотине Беломорканала в Карелии восстановлена в короткие сроки после размыва в июле. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт.
«Сегодня в 15:00 возобновится судоходство между шлюзами 10 и 11 Беломорканала с ограничением по осадке 2,5 м. Движение было остановлено 29 июля», — написал глава Минтранса в Telegram-канале.
Старовойт указал, что наполнение бьефа еще продолжается. Планируется, что судоходство восстановят без ограничений 10 сентября.
В конце июля между 10 и 11 шлюзом Беломорканала была размыта временная перемычка, установленная на время реконструкции, напоминает РЕН ТВ. Правоохранители возбудили после ЧП уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru