Станция МЦД-2 «Щукинская» откроется в июне
Строительство станции МЦД-2 «Щукинская» близится к завершению, она готова на 90%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Сегодня в рамках строительства станции «Щукинская» МЦД-2 завершены основные строительные работы, ведется отделка помещений и благоустройство прилегающих территорий. В июне уже планируется открыть ее для пассажиров», - сказал он.
По словам заммэра, на «Щукинской» будет комфортная пересадка на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии метро.
«Щукинская» станет уже восьмым по счету современным вокзалом, открытым на МЦД-2, отметил глава строительного комплекса Москвы.
Открытие этой станции позволит повысить транспортную доступность для 170 тысяч жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево.
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