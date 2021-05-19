Станция МЦД-2 «Щукинская» откроется в июне

Строительство станции МЦД-2 «Щукинская» близится к завершению, она готова на 90%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сегодня в рамках строительства станции «Щукинская» МЦД-2 завершены основные строительные работы, ведется отделка помещений и благоустройство прилегающих территорий. В июне уже планируется открыть ее для пассажиров», - сказал он.

По словам заммэра, на «Щукинской» будет комфортная пересадка на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии метро.

«Щукинская» станет уже восьмым по счету современным вокзалом, открытым на МЦД-2, отметил глава строительного комплекса Москвы.

Открытие этой станции позволит повысить транспортную доступность для 170 тысяч жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево.

