Среди вакцинированных от COVID-19 москвичей разыграли ещё две квартиры

В среду, 17 ноября в Москве разыграли еще две квартиры среди вакцинировавшихся от COVID-19. Акция «Вакцина - твой ключ к здоровью!» прошла на телеканале «Москва 24».



Фамилии выигравших нельзя называть публично, однако в эфире телеканала актер Анатолий Кот назвал их имена. Победителями оказались Анатолий Алексеевич и Егор Николаевич. Всего в лотерее участвовали 143 тысячи 270 человек, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса в Москве с 8 по 14 ноября.



Программа «Вакцина - твой ключ к здоровью!» была разработана Московской торгово-промышленной палатой. У всех участников должен быть московский полис ОМС, а также согласие на участие в розыгрыше, которое подписывается в пункте вакцинации.

Акция продлится до 21 ноября, итоговый розыгрыш пройдет через неделю, 24 ноября. Всего за период акции будет разыграно 10 однокомнатных квартир.

