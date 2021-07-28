Среди привившихся от COVID-19 москвичей разыграли еще пять автомобилей

Очередной розыгрыш пяти автомобилей среди привившихся от коронавируса москвичей в рамках акции «Вакцина рулит» состоялся 28 июля в эфире телеканала «Москва 24».

Имена победителей озвучил актер и продюсер Игорь Жижикин. Ценные призы выиграли Николай Юрьевич, Айжан, Сергей Алексеевич, Ольга Владимировна, Виктория Александровна. Фамилии победителей нельзя называть согласно законодательству.



В розыгрыше приняли участие 129 382 человека, сделавших первую прививку от коронавируса в Москве с 19 по 25 июля. Победителей определил компьютер методом случайного выбора. Организаторы сами свяжутся с выигравшими автомобиль и сообщат, как забрать призы.



Мэр Москвы Сергей Собянин 13 июня объявил о старте дополнительной программы стимулирования вакцинации. Еженедельно среди москвичей разыгрываются пять машин стоимостью примерно 1 млн руб. Участником акции может стать любой гражданин в возрасте старше 18 лет, который получил первый компонент вакцины от COVID-19 в период с 14 июня по 15 августа. Прошедшие вакцинацию, заполняя анкету перед прививкой, автоматически становятся участниками розыгрыша.

