Спорткомплекс с бассейном построят в московском районе Бибирево

Спортивный комплекс с бассейном на улице Лескова в районе Бибирево скоро станет доступен для воспитанников Училища олимпийского резерва № 4 имени А.Я. Гомельского, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Готовность объекта на текущую дату составляет более 75%, благоустройство территории выполнено на 50%. Полностью завершено устройство фасадов и наружного остекления, чистовая отделка также готова наполовину, на финальном этапе устройство инженерных систем», - отметил он.

В сентябре пройдут гидравлические испытания бассейна: там уже смонтировано оборудование водоподготовки и полностью завершена отделка.

По проекту бассейн разместится в 3-4-этажном здании с подвалом и техническим этажом, в нём будут также тренажерный и универсальный игровой залы. Предусмотрены раздевалки с душевыми и санузлами, а также тренерские и инвентарные, блок медицинских помещений, массажный кабинет. В здании будет лифт.

Как уточнил глава Департамента строительства Москвы, основные строительные работы на объекте завершатся к концу года. Здание будет оформлено в стиле Училища - в дизайне учтены фирменные цвета профессионального образовательного учреждения.

