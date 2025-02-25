Спасатели нашли двух застрявших в горах Сочи сноубордистов

Двух сноубордистов нашли в горах Сочи, где сошла лавина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС.

Накануне стало известно, что в горах Сочи за пределами курорта «Роза Хутор» сошла лавина, напоминает Ura.ru. На месте находились три человека, один из которых был без связи. В течение дня два туриста смогли связаться со спасателями. Они оставили свои координаты, и специалисты выдвинулись к месту ЧП.

«Двух сноубордистов вывели и передали врачам», – рассказали в поисково-спасательном отряде.

Поиски третьего пропавшего в горах продолжаются.

