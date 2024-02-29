Современный спорткомплекс с бассейнами построят в Южном Бутове

В столичном районе Южное Бутово завершается строительство современного спорткомплекса с двумя бассейнами и ледовым полем. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, специалисты уже закончили устройство кровли и монтаж витражей, выполняют фасадные работы и готовы приступить к монтажу декоративного фасада.

Готовность наружных инженерных сетей спорткомплекса «Максимум» составляет 50%, внутренняя отделка выполнена на 30%.

«Особое внимание мы уделили благоустройству прилегающей территории на площади около двух гектаров. Здесь появится велопарковка, внушительная парковка для автомобилей на 68 машиномест и даже зона рекреации, где будут высажены клёны, липы, берёзы и ели», — рассказал Загрутдинов.

Глава Департамента также уточнил, что «Максимум» строится в рамках программы «Спорт Москвы» и станет частью спортивного кластера, где также реализуются проекты за счёт инвесторов. Общая площадь двухэтажного спорткомплекса составит 8 600 кв. метров. В нём будут 25-метровый бассейн для оздоровительного плавания, маленький бассейн для обучения плаванию детей, зал для занятий общей физической подготовкой, ледовое поле 30х60 метров, а также медицинские, технические и административные помещения.

Новый спорткомплекс откроется на Остафьевской улице в первом полугодии 2025 года. Он рассчитан на посещение порядка 1500 человек в сутки, в том числе маломобильных граждан.

