Совфед одобрил закон о новом порядке расчета платы за отопление в Москве
Члены Совета Федерации проголосовали за одобрение закона, который предоставляет властям российской столицы право определения порядка расчета платы за отопление в многоквартирных жилых домах. Ранее документ приняла Госдума.
Необходимость его принятия вызвано климатическими особенностями. Как говорится в пояснении, в последние годы в Москве холодные зимы стали чередоваться с тёплыми. Из-за таких колебаний плата за среднемесячный объем потреблённого тепла может быть завышенной, поскольку начисляется по итогам предыдущего года.
Изменения в законодательство дадут возможность московским властям самим устанавливать порядок расчета платы за отопление, учитывая среднемесячный объем потребления тепла. Москва станет пилотным регионом, где будет применён новый порядок расчета платы за отопление.
Как заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, такой метод необходимо распространить на все регионы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru