Советник главы Крыма назвал возможную причину отставки мэра Керчи

Мэр Керчи Сергей Бороздин недавно тяжело переболел коронавирусом, с этим, возможно, и связана его отставка. Об этом рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Крючков отметил, что Бороздин не только переболел вирусом с поражением 90% легких, но и недавно перенес операцию на сердце, передают «Известия».

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении главы администрации Керчи Сергея Бороздина.

Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте», что в четверг утром у него состоялся разговор Бороздиным, по итогам которого тот написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По словам главы Крыма, решение о назначении нового градоначальника будет принято в ближайшее время.

