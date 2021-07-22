Советник главы Крыма назвал возможную причину отставки мэра Керчи
Мэр Керчи Сергей Бороздин недавно тяжело переболел коронавирусом, с этим, возможно, и связана его отставка. Об этом рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Крючков отметил, что Бороздин не только переболел вирусом с поражением 90% легких, но и недавно перенес операцию на сердце, передают «Известия».
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении главы администрации Керчи Сергея Бороздина.
Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте», что в четверг утром у него состоялся разговор Бороздиным, по итогам которого тот написал заявление об увольнении по собственному желанию.
По словам главы Крыма, решение о назначении нового градоначальника будет принято в ближайшее время.
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