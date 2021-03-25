Собянин встретился с педагогами и учащимися школы «Класс-Центр»
Мэр столицы Сергей Собянин поздравил педагогов средней общеобразовательной школы с дополнительным образованием «Класс-Центр» с Днём работника культуры, который отмечается 25 марта, сообщает пресс-служба правительства столицы.
По словам градоначальника, в театрах, музеях, библиотеках и школах искусств работают десятки тысяч человек, которые являются «стержнем культурного и духовного развития Москвы».
На встрече с педагогами и учащимися школы «Класс-Центр» мэр отметил что в Москве около 150 школ искусств, из которых 130 уже реконструировали. Кроме того, были построены новые, а также для обучения выделялись помещения, добавил Собянин.
«Одна из таких школ - это «Класс-Центр». Она очень серьезно преобразилась в последние годы: современный ремонт, современная эстетика, новое оборудование, новые музыкальные инструменты», - подчеркнул мэр.
В пресс-службе московского правительства рассказали, что в рамках проекта «Искусство - детям» в порядок приводят детские школы искусств. Его реализация не останавливалась даже в условиях пандемии и сейчас он выполнен уже на 70%.
В расположенном в районе Коптево «Класс-Центре», где кроме общеобразовательных предметов учащиеся обучаются игре на фортепиано, скрипке, флейте, саксофоне, трубе, аккордеоне, гитаре, ударных и других музыкальных инструментах, был проведён капитальный ремонт.
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