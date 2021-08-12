Собянин: В Москве создана Единая цифровая платформа градостроительной деятельности

Единая цифровая платформа градостроительной деятельности сформирована в российской столице. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своей странице в Twitter. По словам градоначальника, главная задача ЕЦПГД заключается в обеспечении автоматизации государственных слуг в данной сфере деятельности.

Как отметил Собянин, благодаря платформе в несколько раз должны сократиться сроки прохождения административных процедур, соответственно, быстрее будет строиться жильё, социальные и транспортные объекты.

Платформа обеспечивает эффективное взаимодействие органов исполнительной власти мегаполиса и дальнейшее развитие действующих информационных систем в сфере градостроительной деятельности.

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ЕЦПГД будет применяться в реализации таких важных проектов, как создание Московского территориального строительного каталога, оказание услуг горожанам посредством суперсервиса «Помощь при переезде в рамках Программы реновации».

Ещё одна цель - формирование цифровых паспортов объектов капитального строительства. Они станут основой для внедрения комплексных услуг (суперсервисов) и проактивного (автоматического, без заявления и личного визита) предоставления услуг участникам градостроительной деятельности.

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ФОТО: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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