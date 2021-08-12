В России начали внедрять цифровое управление стройкой

Строители начали внедрять цифровое управление для контроля качества выполнения строительных работ. Компания AFI Development решила в пилотном режиме использовать цифровизацию управления строительством на объекте «AFI Park Воронцовский».

«Мы успешно провели пилотное внедрение программного комплекса «СтройКонтроль» на проекте «AFI Park Воронцовский» во втором квартале 2021 года, и приняли решение о дальнейшем использовании данной IT-системы на других объектах для контроля строительного процесса и выдачи предписаний с помощью мобильных устройств», - рассказал руководитель отдела информационных технологий AFI Development Алексей Козин.

ПК российской облачной платформы позволяет в режиме реального времени обеспечивать взаимодействие службы строительного контроля и подрядных организаций в едином информационном пространстве, исключая простои и срывы сроков реализации проекта. Доступ к актуальной проектной документации онлайн и оффлайн, фотофиксация нарушений, геопозиционирование, автоматическая выдача предписаний, загруженные справочники, шаблонизатор, удобная система оповещений и пуш-уведомления, сквозная аналитика — все это делает работу строительного контроля в три раза эффективнее, а процесс управления — прозрачным.