В России начали внедрять цифровое управление стройкой

Строители начали внедрять цифровое управление для контроля качества выполнения строительных работ. Компания AFI Development решила в пилотном режиме использовать цифровизацию управления строительством на объекте «AFI Park Воронцовский».

«Мы успешно провели пилотное внедрение программного комплекса «СтройКонтроль» на проекте «AFI Park Воронцовский» во втором квартале 2021 года, и приняли решение о дальнейшем использовании данной IT-системы на других объектах для контроля строительного процесса и выдачи предписаний с помощью мобильных устройств», - рассказал руководитель отдела информационных технологий AFI Development Алексей Козин.

ПК российской облачной платформы позволяет в режиме реального времени обеспечивать взаимодействие службы строительного контроля и подрядных организаций в едином информационном пространстве, исключая простои и срывы сроков реализации проекта. Доступ к актуальной проектной документации онлайн и оффлайн, фотофиксация нарушений, геопозиционирование, автоматическая выдача предписаний, загруженные справочники, шаблонизатор, удобная система оповещений и пуш-уведомления, сквозная аналитика — все это делает работу строительного контроля в три раза эффективнее, а процесс управления — прозрачным.

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«Внедрение в производственный цикл компании IT-решения, повышающего качество контроля работы подрядчиков, упрощающего коммуникацию с ними и повышающие скорость реакции со стороны девелопера, является в первую очередь инструментом повышения эффективности работы, сокращения сроков строительства и оптимизации рабочих процессов», — отметил Козин.

Программный комплекс «СтройКонтроль» уже доказал свою эффективность на сотнях строительных площадок страны, позволяя на треть повысить качество строительного контроля, в 2,7 раза ускорить сроки устранения замечаний и снизить себестоимость квадратного метра жилья от 480 рублей за квадратный метр.

Совместно с департаментом внедрения российского вендора «Мобильные решения для строительства» первые 100 тысяч квадратных метров AFI Development оцифрованы. Тиражирование проекта цифровизации процессов строительства продолжится на других ЖК компании.

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ФОТО: AFI Development
ТЕГИ:ТехнологииСтроительство
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