Собянин: В Москве построят Международный центр самбо и бокса

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ход строительства Международного центра самбо и Центра бокса в «Лужниках», сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По словам градоначальника, в «Лужниках» уже построены уникальные объекты мирового уровня, в частности, главная арена спорткомплекса, Дворец водных видов спорта, Дворец художественной гимнастики. Несколько месяцев назад началось строительство не имеющего аналогов Дворца единоборств, в котором совмещены площадки Центров самбо и бокса.

Как подчеркнул Собянин, новые сооружения соответствуют всем международным требованиям. Во Дворце единоборств, помимо залов для проведения международных турниров, разместятся залы для занятий по общей физической подготовке и тренировок, многофункциональные площадки и бассейны.

Кроме того, каждый из спортивных центров будет иметь свою инфраструктуру, а особенностью зданий станут наклонные элементы фасада с эффектом отражения. Благодаря этому зрители за пределами здания смогут наблюдать за тренировками.

Столичный мэр отметил, что в Москве боксом и самбо занимаются около 60 тысяч человек. По мнению Собянина, количество желающих заниматься этими видами единоборств вырастет после завершения строительства новых объектов в «Лужниках».

Сергей Собянин также рассказал, что проект Дворца единоборств согласован с Международной федерацией самбо. Президент федерации Василий Шестаков вместе с мэром осмотрел новые объекты, назвав их уникальным и грандиозным сооружением.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, сейчас в Международном центре самбо и Центре бокса в «Лужниках» завершён вынос инженерных коммуникаций, продолжается возведение несущих конструкций и монтаж ферм перекрытия. Объект готов на 15%, строительные работы планируется завершить до конца 2021 года.

Кроме того, к концу следующего года в «Лужниках» достроят ещё три крупных спортивных объекта: универсальный спортивный зал «Дружба», ледовый дворец «Кристалл» и теннисный центр.

