Собянин: В ближайшие годы в Обручевском районе откроют четыре станции метро

Не менее четырёх новых станций метро откроется в течение нескольких лет в Обручевском районе российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения строящейся станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии метрополитена. Как отметил градоначальник, стройка не останавливается даже в условиях сильных морозов и снегопада.

По словам Собянина, согласно планам, в текущем году предполагается запустить три участка БКЛ: западный, юго-западный, южный. В общей сложности там будет работать 11 станций.

«Воронцовская» расположена на пересечении с Калужской веткой подземки и станет мощным транспортно-пересадочным узлом. Две станции, которые появятся в районе Обручевский, войдут в БКЛ, ещё две – пойдут на Троицк в Новой Москве.

Строители на «Воронцовской» уже проводят архитектурно-отделочные работы, происходит также монтаж инженерных коммуникаций. Она входит в состав южного участка БКЛ от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской». Полностью завершить строительство этого отрезка планируется до конца года.

С его открытием значительно улучшится транспортное обслуживание около полумиллиона жителей ближайших районов. Буде также разгружена от транспорта прилегающая улично-дорожная сеть приблизительно на 10-15%.

