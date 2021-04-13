Собянин утвердил проект планировки новой промплощадки ОЭЗ «Технополис «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки промышленной площадки «Микрон», которая входит в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», сообщает пресс-служба правительства столицы.

Согласно подписанному градоначальником постановлению, на площадке предусмотрено строительство новых производственных, общественно-производственных и коммунально-складских объектов, в том числе офисно-выставочного центра развития микроэлектроники площадью 15 тысяч квадратных метров, а также реконструкция существующих объектов «Микрона», включая административно-лабораторный корпус и фитнес-клуб.

Площадка ОЭЗ на базе завода «Микрон», который является одним из лидеров отечественной микроэлектроники, расположена в районе Матушкино на территории более 13 гектаров. Здесь, с учётом ПАО «Микрон», работают пять компаний-резидентов, инвестировавшие в свои производства 256 миллионов рублей.

В городской мэрии напомнили, что ОЭЗ «Технополис «Москва», которая была создана в 2006 году, состоит из пяти площадок общей площадью более 234 гектаров. На территории зоны работают порядка 300 арендаторов и резидентов, благодаря которым появились 13,5 тысяч рабочих мест. Общий объём инвестиций составил порядка 45 миллиардов рублей.

