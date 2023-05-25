Собянин утвердил проект комплексного развития участка в Южнопортовом районе
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Южнопортовом районе будет преобразовано 16 гектаров земли, расположенной вдоль Волгоградского проспекта.
«Приняли решение о комплексном развитии неэффективно используемого участка в Южнопортовом районе», - написал Собянин в своем Telegram-канале.
В частности, на место устаревших складов придут предприятия легкой и электронной промышленности, будет построен торгов-развлекательный центр, появятся кафе, банки, офисы.
По словам Собянина, это позволит создать в районе дополнительно 6,5 тысяч рабочих мест.
Также градоначальник отметил, что всего в Москве 30 проектов по комплексному развитию территорий, а их общая площадь превышает 406 гектаров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru