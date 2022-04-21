Собянин утвердил проект благоустройства возле станций «Кокошкино» и «Толстопальцево» МЦД-4
Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории у станций «Кокошкино» и «Толстопальцево» Киевского направления МЖД (перспективный МЦД-4), соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства города.
Станции расположены в ТиНАО рядом с одноименными поселками, между станциями «Лесной Городок» и «Санино» (Киевское направление МЖД).
Комплексная реконструкция «Кокошкино» завершилась в октябре прошлого года, реконструкцию «Толстопальцево» планируется закончить в 2022 году. Обе платформы станут современными вокзалами наземного метро, оснащенными необходимыми сервисами и инфраструктурой.
Проект благоустройства прилегающей к станциям территории предусматривает создание качественной городской среды с акцентом на пешеходное и велосипедное движение и комфортных условий для пассажиров наземного транспорта. Для удобного подхода к станциям будут возведены подземные пешеходные переходы, совмещенные с выходами на пассажирские платформы. Рядом с «Кокошкино» построят более 5 км местной улично-дорожной сети, в том числе реконструируют ул. 1-я Октябрьская, переходящую в ул. Учительская. Вблизи «Толстопальцево» запланирована реконструкция стометрового участка ул. Советская.
Кроме того, как отметил Собянин в ходе обсуждения вопроса, «Кокошкино» и «Толстопальцево» свяжет новая пешеходная улица длиной 1,5 км. Также рядом со станциями организуют дополнительные наземные пешеходные переходы, светофоры, площадки для парковки и проката велосипедов, стоянки такси, современные остановочные пункты, перехватывающие автопарковки, а от станций до остановок общественного транспорта возведут навесы «сухие ноги».
В рамках работ будет выполнено переустройство инженерных коммуникаций, в том числе строительство 7,3 км сетей дождевой канализации, 6,5 км сетей наружного освещения, локального очистного сооружения поверхностного стока.
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