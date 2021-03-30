Собянин утвердил проект благоустройства территории вблизи ряда станций Киевского направления МЖД
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территорий у станций Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) «Очаково» и «Аминьевская», сообщает пресс-служба столичного правительства.
Согласно проекту, планируется обустроить навесы, современные остановочные павильоны, заездные карманы, здания конечных станций. Также будут организованы отстойно-разворотные площадки для наземного транспорта, стоянки такси и площадки для парковки и проката велосипедов.
«В районе д. 10, корп. 1 по ул. Большая Очаковская будет построен пешеходный переход через ж/д пути. Рядом со станцией «Аминьевская» планируется построить многофункциональный комплекс с подземным паркингом», - уточняется в сообщении мэрии.
Кроме того, запланирована реконструкция расположеных в промзоне улиц, не приспособленных для движения пешеходов. Это ул. Вокзальная, Очаковское шоссе, проезд Стройкомбината, где появятся удобные тротуары и велодорожки, ведущие к станциям железной дороги.
Также будут построены новые участки дорог: от пересечения ул. Наташи Ковшовой и 1-го Очаковского пер. до ул. Большая Очаковская; от проезда Стройкомбината до Аминьевского шоссе; от проезда Стройкомбината до ул. Вокзальная; от Очаковского шоссе до ул. Вокзальная и от Аминьевского шоссе до проспекта Генерала Дорохова.
В правительстве Москвы добавили, что работы по реконструкции и строительству станций планируется завершить в 2021-2022 годах.
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