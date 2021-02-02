Собянин утвердил планы благоустройства Москвы в текущем году
Свыше 70 поликлиник, четыре корпуса ГКБ имени Боткина и шесть корпусов Центра паллиативной помощи отремонтируют в Москве в 2021 году, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Задачи комплекса городского хозяйства на 2021 год были озвучены в президиуме правительства Москвы. В список вошли благоустройство 24 площадей, улиц, набережных и 106 парков, а также знаковых объектов в жилых районах (бульваров, скверов, парков, водоемов и другое).
Кроме того в текущем году предусмотрен ремонт (благоустройство) 3,4 тысяч дворов, капитальный ремонт 2,5 тысяч домов и замена 3 тысяч лифтов в рамках региональной программы капремонта. Также планируются установка 267 подъёмных платформ для маломобильных граждан, установка 31,2 тысяч опор освещения, благоустройство территорий у 26 транспортных объектов.
В мэрии Москвы добавили, что в планах на 2021 год значится продолжение ремонта коммунальной инфраструктуры, в том числе, реконструкция тепловых, газовых, водопроводных, водосточных и канализационных сетей, более 276 км линий электропередач, а также ремонт 135 сооружений Гормоста, 15 центров «Мои документы», двух зданий ЗАГС и 17 объектов различного назначения.
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