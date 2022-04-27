Собянин утвердил меры поддержки владельцев аттракционов и спортсооружений в парках Москвы
Мэр российской столицы одобрил меры поддержки владельцев аттракционов и спортивных сооружений в парках города. Речь идёт о помощи владельцам некапитальных сооружений, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Прежде всего, утверждённое решение даст возможность уменьшить финансовую нагрузку на предпринимателей, которые эксплуатируют некапитальные объекты отдыха и развлечений в городских парках: аттракционов, веревочных (панда) парков, батутов, аэродинамических труб, тиров, детских автогородков, контактных зоопарков и лекториев.
Меры поддержки распространяются также на эксплуатантов закрытых площадок и автодромов автомобильных школ; пунктов технического обслуживания и ремонта транспортных средств; плоскостных парковок и отстойно-разворотных площадок наземного общественного пассажирского транспорта.
Кроме того, к данной категории отнесены бизнесмены, которые эксплуатируют открытые спортивные, игровые, детские площадки, площадки для отдыха, площадки для выгула и дрессировки собак, спортивные сооружения и пункты проката инвентаря; малые архитектурные формы, фонтаны; общественные туалеты.
Согласно постановлению Сергея Собянина, договоры на размещение некапитальных объектов, срок исполнения обязательств по которым истекает не позднее 31 декабря 2022 года, продлеваются на 12 месяцев без организации аукциона. Также величина обеспечительных платежей по действующим и новым договорам на размещение некапитальных объектов в текущем году не должен быть больше месячного платежа.
Это постановление – составная часть мер по обеспечению устойчивого функционирования экономики столицы РФ в условиях санкционного давления.
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