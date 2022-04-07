Собянин упростил порядок проведения перепланировок нежилых помещений
Порядок проведения перепланировок нежилых помещений в Москве упростят, а также введут мораторий на штрафы за перепланировку. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.
Согласно документу, будет исключена необходимость согласования проекта с Москомархитектурой, в том числе в части изменений внешнего облика фасадов (например, при установке новых витрин или изменении облика входных групп). Кроме того, отменяется требование о проведении повторных обмеров помещений БТИ независимо от срока проведения предыдущих обмеров. Ранее поэтажные планы нежилых помещений и других документов БТИ действовали в течение пяти лет.
По решению Собянина также введен мораторий до 31 декабря текущего года на назначение административных штрафов при согласовании работ по перепланировке и (или) переустройству помещений в многоквартирных домах, выполненных ранее. Предполагается, что принятые решения снизят издержки организаций торговли и сферы услуг на проведение перепланировок нежилых помещений в многоквартирных домах, а также позволят легализовать уже проведенные перепланировки.
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