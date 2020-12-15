Собянин упростил получение компенсаций на покупку технических средств реабилитации

Инвалиды смогут получить компенсацию на приобретение технических средств реабилитации (ТСР) через портал mos.ru с 21 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы, отметив, что соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее оформить выплату можно было только при обращении в один из центров «Мои документы».

Отмечается, что к указанным средствам реабилитации относятся, в частности, прикроватный столик, стул для ванны и душа, доска для ванны, доска для пересаживания и другие. Кроме того, сообщается, что ежегодно выплатами на получение этих ТСР пользуются около 7 тысяч инвалидов, а общая сумма выплат составляет примерно 100 миллионов рублей. В будущем году различными видами ТСР и протезно-ортопедических изделий планируется обеспечить не менее 200 тысяч инвалидов.

Добавим, в настоящий момент в столице проживают около миллиона человек с инвалидностью, из них более 44 тысяч — дети.