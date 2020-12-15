Собянин упростил получение компенсаций на покупку технических средств реабилитации
Инвалиды смогут получить компенсацию на приобретение технических средств реабилитации (ТСР) через портал mos.ru с 21 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы, отметив, что соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее оформить выплату можно было только при обращении в один из центров «Мои документы».
Отмечается, что к указанным средствам реабилитации относятся, в частности, прикроватный столик, стул для ванны и душа, доска для ванны, доска для пересаживания и другие. Кроме того, сообщается, что ежегодно выплатами на получение этих ТСР пользуются около 7 тысяч инвалидов, а общая сумма выплат составляет примерно 100 миллионов рублей. В будущем году различными видами ТСР и протезно-ортопедических изделий планируется обеспечить не менее 200 тысяч инвалидов.
Добавим, в настоящий момент в столице проживают около миллиона человек с инвалидностью, из них более 44 тысяч — дети.
Между тем, ранее сообщалось, что власти российской столицы обеспечат паллиативных пациентов бесплатными медицинскими изделиями на дому. Мэр Сергей Собянин также сообщил о расширении перечня бесплатных лекарств для льготников и орфанных (редких) заболеваний.
Отмечается, что больные, которым требуется паллиативная медицинская помощь, будут бесплатно получать аппараты искусственной вентиляции легких, инфузионные насосы, кислородные концентраторы. Их также обеспечат, в случае необходимости, сильнодействующими препаратами для купирования болевого синдрома, в том числе наркотическими.
Пациенты получат медицинские изделия и льготные лекарства независимо от наличия или отсутствия у них статуса инвалида и индивидуальной программы реабилитации. В общей сложности речь идёт об улучшении качества жизни 30-35 тысяч москвичей, сообщает МИР 24.
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