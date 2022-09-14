Собянин: Строительство метро до аэропорта Внуково должно завершиться к сентябрю 2023 года
Строительство линии метро до московского аэропорта Внуково должно быть закончено к сентябрю будущего года. Такие сроки мэр российской столицы Сергей Собянин назвал в ходе осмотра работ на станции «Внуково» Солнцевской ветки подземки. До этого завершилась проходка правого перегонного тоннеля нового участка между станциями «Пыхтино» и «Внуково».
По словам градоначальника, это одна из самых протяженных линий московского метро. Она стартовала от станции «Деловой центр», дошла до станций «Ново-Переделкино», «Солнцево». Сейчас в «Рассказовке» ведется последний этап строительства до Внуково.
Как уточнил Собянин, проходка тоннелей полностью выполнена. В данный момент возводится станция, сооружаются выходы непосредственно в терминал воздушной гавани и терминал аэроэкспресса. По словам мэра, продление Солнцевской линии повысит транспортную доступность аэропорта и окрестных районов. Время в пути до аэропорта сократится на полчаса.
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