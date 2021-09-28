Собянин согласовал проекты по созданию 19,5 тыс рабочих мест за пределами ТТК

Правительство Москвы утвердило инвестиционный статус для ряда девелоперских проектов, реализуемых за пределами Третьего транспортного кольца. Соответствующие распоряжения во вторник, 28 сентября, подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Предполагается, что инвесторы займутся строительством промышленных объектов, деловых центров и общеобразовательной школы, создав в общей сложности более 19,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции превысят 25 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы, 9,45 тысячи рабочих мест создадут структуры ГК «ПИК». В частности, они возведут бизнес-центр на Заречной улицы, торговый комплекс на Зеленодольской улице, ТЦ на территории бывшей промзоны «Бутово» и два деловых центра.

ГК «Капитал групп» построит промышленные комплексы в Зеленограде и деревне Крекшино, промышленный комплекс вблизи дер. Давыдково, многофункциональный деловой центр на Ярцевской улице. Кроме того, в создании рабочих мест поучаствуют компании ГК «Пионер», АО «Специализированный застройщик «Метромаш» (AFI Development) и ООО «Стройэкспорт» («РГ-Девелопмент»).

Власти рассчитывают, что эти проекты позволят обеспечить сбалансированную застройку новых районов за пределами ТТК и снизить дефицит рабочих мест в уже построенных кварталах.

