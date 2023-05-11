Собянин рассказал о восстановлении исторических зданий в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что почти 30 бывших доходных домов XIX-XX веков будет отремонтировано в столице, в 2022 году капитальный ремонт прошел в 26 подобных зданиях.
«По сути, это первые столичные многоквартирные дома. Их возводили на рубеже XIX и XX веков для сдачи квартир в аренду», - написал Собянин в своем Telegram-канале.
При восстановлении объектов строители используют отечественные материалы и технологии.
В частности, проходят работы в пятиэтажном жилом доме 2/4 в Олсуфьевском переулке, в доме 16/13 в 1-м Неопалимовском переулке. Намечен ремонт дома 21, стр. 1 на ул. Малая Пионерская. Идет ремонт дома 34 на улице Покровка. Он, к примеру, был построен в 1897 году в стиле классицизма. В период с 1909 по 1917 год домом владел предприниматель Иван Колесов, на первом этаже у него был магазин по продаже мануфактурных товаров.
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